В Киеве на стройке нового ЖК произошло ЧП: есть пострадавший

В Киеве во время стройки многоэтажного дома сорвалась и упала на автомобиль деревянная балка. По предварительным данным, пострадал один человек.

Инцидент произошел на ул. Глубочицкая, сообщили в Twitter "Киев Оперативный". На опубликованной записи видно, что упало как минимум четыре доски (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Говорят, что при сильном ветре нельзя класть опалубку. Рабочие на это подзабили и вот такое произошло. К несчастью, кроме авто, пострадал человек", ‒ пояснили очевидцы.

В Киеве со стройки упала конструкция Скриншот "Киев Оперативный"

Похожий случай произошел в Киеве в сентябре 2018 года. Тогда на стройке нового ЖК с балкона на женщину упала железная конструкция. От полученных травм она погибла.

Улица Глубочицкая

Говорят, что при сильном ветре, нельзя класть опалубку. Рабочие на это подзабили и вот такое произошло. К несчастью, кроме авто, пострадал человек. pic.twitter.com/Bc0RuhA6Mv — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 20 марта 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в январе на незаконном строительстве рухнул башенный кран и причинил смертельные травмы молодому человеку.

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