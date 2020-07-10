В Киеве на пляжах появились желтые флаги: чего следует остерегаться

В Киеве на всех муниципальных пляжах появились желтые флаги, означающие, что там "купаться не рекомендуется".

Как написало издание "Вечерний Киев", такой статус прибрежные зоны отдыха получили из-за результатов исследований проб воды.

В частности, на 11 пляжах обнаружили отклонения от нормы содержания кишечной палочки (речь о пляжах "Венеция", "Радуга (Веселка)", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга (Райдуга)", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой"). Вода еще на троих – не отвечала санитарным нормам по другим показателям ("Вербный", "Пуща-Водица", "Галерный").

В коммунальном предприятии "Плесо", которое занимается содержание киевских пляжей, журналистам сказали, что ситуацию спровоцировали сильные дожди.

"Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. На возвращение показателей к нормативным нужно 3-4 дня. Тогда ограничения будет снято, и снова можно будет купаться", – объяснили в КП.

В то же время сам директор по развитию зон рекреации предприятия "Плесо" Константин Пигуля заявил, что отклонение от нормы содержания кишечной палочки не является загрязнением. В течение трех дней специалисты проведут дополнительные анализы воды, также было заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на начало июля большое количество водоемов в местах массового отдыха населения не соответствовало необходимым требованиям.