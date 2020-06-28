В Киеве на Пешоходном мосту заметили микроавтобус и назвали "элиткой". Видео

Яра Дорош Книга жалоб 21:27, 28.06.2020 Обновлено: 21:51, 28.06.2020

В Киеве по Пешеходному мосту через Днепр проехался микроавтобус.

Соответствующий ролик опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook. На видео видно, как между пешеходами и велосипедистами ехало черное большое авто, всем пришлось расходиться (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Обычные люди по Пешеходному мосту ходят пешком, а "элитка" – ездит на Renault", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 году в Киеве на пешеходно-велосипедный мост заехал автомобиль.

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