В Киеве на Пешоходном мосту заметили микроавтобус и назвали "элиткой". Видео

В Киеве на Пешоходном мосту заметили микроавтобус и назвали "элиткой". Скриншот

В Киеве по Пешеходному мосту через Днепр проехался микроавтобус.

Соответствующий ролик опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook. На видео видно, как между пешеходами и велосипедистами ехало черное большое авто, всем пришлось расходиться (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Обычные люди по Пешеходному мосту ходят пешком, а "элитка" – ездит на Renault", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 году в Киеве на пешеходно-велосипедный мост заехал автомобиль.