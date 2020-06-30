В Киеве на парковке образовался "гейзер": вода поднималась выше крыши. Видео

В Киеве на парковке образовался "гейзер". Facebook/Киев оперативный

В Киеве настоящий "гейзер" образовался на парковке супермаркета Novus.

Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов. Соответствующие видео 30 июня явились на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Новый гейзер образовался на парковке супермаркета Novus на Дружбы Народов. Очевидцы говорят, что напор бьет прямо из канализационного люка", – говорится в посте.

На первом видео видно, как капли воды поднимались даже выше крыши супермаркета, на втором же напор был значительно меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 26 мая произошел очередной прорыв трубы с водой, в результате чего посреди улицы образовался "фонтан", все вокруг затянуло паром.