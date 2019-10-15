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16 октября • обновлено в 01:02
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На одном из домов Киева появился призыв о помощи: работа полиции возмутила украинцев

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На окне одного из домов в Шевченковском районе Киева неизвестный оставил просьбу вызвать полицию, однако прибывшие на место копы даже не обыскали помещение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов. Он показал фотографию, сделанную на улице Щербаковского, 56.

На стеклах окна с помощью листов бумаги кто-то сделал большую надпись: "Полицию вызовите, пожалуйста".

Иллюстрация. Полиция

Иллюстрация. Полиция

bez-tabu.com.ua

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На одном из домов Киева появился призыв о помощи: работа полиции возмутила украинцев

facebook.com/vlad.life

Как рассказал Антонов, неравнодушные граждане позвонили правоохранителям, однако те уехали ни с чем, при этом даже не обыскав квартиру.

"Полиция приехала, никто дверь не открывает. Но сосед сказал, что там больная женщина разговаривает 4 голосами, и полиция уехала. Как бы это понятно, но обыска квартиры не было и есть ли там ребенок на самом деле никто не знает", – написал он.

Отметим, в комментариях к посту пользователи сети заявили, что копам стоило бы более детально ознакомится с ситуацией. "Приехали, потоптались и уехали", – возмутился один из комментаторов.

На одном из домов Киева появился призыв о помощи: работа полиции возмутила украинцев

Скрин комментариев к посту

На одном из домов Киева появился призыв о помощи: работа полиции возмутила украинцев

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Оболонском районе Киева в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульного полицейского из огнестрельного оружия и скрылись.

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Персона
Влад Антонов
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины фотографии
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