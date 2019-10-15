На одном из домов Киева появился призыв о помощи: работа полиции возмутила украинцев

На окне одного из домов в Шевченковском районе Киева неизвестный оставил просьбу вызвать полицию, однако прибывшие на место копы даже не обыскали помещение.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов. Он показал фотографию, сделанную на улице Щербаковского, 56.
На стеклах окна с помощью листов бумаги кто-то сделал большую надпись: "Полицию вызовите, пожалуйста".
Иллюстрация. Полиция
bez-tabu.com.ua
facebook.com/vlad.life
Как рассказал Антонов, неравнодушные граждане позвонили правоохранителям, однако те уехали ни с чем, при этом даже не обыскав квартиру.
"Полиция приехала, никто дверь не открывает. Но сосед сказал, что там больная женщина разговаривает 4 голосами, и полиция уехала. Как бы это понятно, но обыска квартиры не было и есть ли там ребенок на самом деле никто не знает", – написал он.
Отметим, в комментариях к посту пользователи сети заявили, что копам стоило бы более детально ознакомится с ситуацией. "Приехали, потоптались и уехали", – возмутился один из комментаторов.
Скрин комментариев к посту
Скрин комментариев к посту
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Оболонском районе Киева в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульного полицейского из огнестрельного оружия и скрылись.
За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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