В Киеве на набережной 10-летнюю девочку засыпало песком

Дарья Дурова Книга жалоб 01:26, 8.06.2020

В Киеве на Оболонской набережной 10-летнюю девочку во время игры засыпало песком. Ребенок, который провел под завалами около двух минут, остался жив.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналистка Дарья Вершиленко. Инцидент случился 6 июня (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На Оболонской набережной ребенка засыпало песком
facebook.com/skuratovskay

"Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута.

Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую", – написала женщина.

На Оболонской набережной ребенка засыпало песком
facebook.com/skuratovskay

Судя по опубликованным кадрам, девочку после происшествия госпитализировала скорая помощь.

На Оболонской набережной ребенка засыпало песком
facebook.com/skuratovskay
На Оболонской набережной ребенка засыпало песком
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Вересневое Ривненского района 7 июня произошло масштабное ДТП с грузовиком и тремя "легковушками", в результате которого погибли четыре человека, есть пострадавшие. Предварительно, одна из жертв аварии – ребенок.

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Кияни Книга жалоб

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