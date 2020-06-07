В Киеве на набережной 10-летнюю девочку засыпало песком

В Киеве на Оболонской набережной 10-летнюю девочку во время игры засыпало песком. Ребенок, который провел под завалами около двух минут, остался жив.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналистка Дарья Вершиленко. Инцидент случился 6 июня (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На Оболонской набережной ребенка засыпало песком facebook.com/skuratovskay

"Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута.

Смотрю – ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую", – написала женщина.

На Оболонской набережной ребенка засыпало песком facebook.com/skuratovskay

Судя по опубликованным кадрам, девочку после происшествия госпитализировала скорая помощь.

На Оболонской набережной ребенка засыпало песком facebook.com/skuratovskay

На Оболонской набережной ребенка засыпало песком Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Вересневое Ривненского района 7 июня произошло масштабное ДТП с грузовиком и тремя "легковушками", в результате которого погибли четыре человека, есть пострадавшие. Предварительно, одна из жертв аварии – ребенок.

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