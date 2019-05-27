ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

В Киеве на новом мосту треснуло еще одно стекло: видео

11тЧитать материал на украинском

В Киеве новый пешеходно-велосипедный мост треснул третий раз за два дня после открытия. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.

Причина таких повреждений неизвестна, пишет УНН. Очевидцы утверждают, трещина по стеклу пошла в тот момент, когда на нем никто не стоял.

По словам рабочих, которые занимаются демонтажем поврежденного стекла, такие трещины не могли образоваться сами.

"Стекло было прибито, их просто побили. Стекло, которое закаляется при 800 градусах – не разбивается. Если бросать кирпичи или камни – оно не треснет. Но если настоятельно бить его металлом – оно разобьется", – сообщил бригадир.

Новости
"Могли стрелять!" Кличко объяснил погром нового чудо-моста над Владимирским спуском
Разбитое стекло

Разбитое стекло

Facebook "Киев Оперативный"

Поврежденное стекло

Поврежденное стекло

Facebook "Киев Оперативный"

Еще под несколькими такими вставками скопилась вода, которой там быть не должно. Эти участки также будут ремонтировать.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 25 мая открыли новый мост, которые соединил самые популярные туристические места столицы.

  • В Киеве 24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк.

  • Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

  • Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

  • Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
27
Комментарии
29
310
Смешно
2
Интересно
36
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
На Киевском мосту уже опоры просели и дельфины плачут
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юкиш Юрий
Юкиш Юрий
Обыкновенная рукожопость строителей.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ни одной кастрюли на ветке. Попрятали рыла свои. Стыдно им. Ну так не интересно...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения