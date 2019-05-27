В Киеве на новом мосту треснуло еще одно стекло: видео

В Киеве новый пешеходно-велосипедный мост треснул третий раз за два дня после открытия. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.

Причина таких повреждений неизвестна, пишет УНН. Очевидцы утверждают, трещина по стеклу пошла в тот момент, когда на нем никто не стоял.

По словам рабочих, которые занимаются демонтажем поврежденного стекла, такие трещины не могли образоваться сами.

"Стекло было прибито, их просто побили. Стекло, которое закаляется при 800 градусах – не разбивается. Если бросать кирпичи или камни – оно не треснет. Но если настоятельно бить его металлом – оно разобьется", – сообщил бригадир.

Разбитое стекло Facebook "Киев Оперативный"

Поврежденное стекло Facebook "Киев Оперативный"

Еще под несколькими такими вставками скопилась вода, которой там быть не должно. Эти участки также будут ремонтировать.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 25 мая открыли новый мост, которые соединил самые популярные туристические места столицы.

В Киеве 24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк.

Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

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