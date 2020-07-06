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В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады": планируют ночевать под ОП. Фото и видео

Яра Дорош
Книга жалоб
1,2 т.
В Киеве на митинг вышли инвесторы 'Аркады'

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады". Facebook/Все недострои Банк "Аркада"/Автор фото – Александр Каширин

В столице под Киевской городской государственной администрацией 6 июля вышли на очередной митинг инвесторы банка "Аркада".

Они требовали достроить их квартиры. Об этом сообщил "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На акцию собрались сотни людей. Они держали флаги и плакаты, на которых, в частности, было написано "Недострои "Аркады" – вина власти!". На ступеньках перед КГГА инвесторы банка разместили макеты незавершенных зданий, а дети нарисовали мелом дома.

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

Затем митингующие отправились к Офису президента. Журналисты ТСН отметили, что на акцию прибыла еще колонна из десятков авто. Также люди пошли и к Кабмину.

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"/Автор фото – Александр Каширин

Отмечается, что инвесторы надеются, что в ОПУ им помогут. Под зданием они планируют разместить палатки и намерены ночевать там до тех пор, пока проблема не решится.

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады"

В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответов на остановку строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

  • Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам с требованием вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком "Аркада-строительство" обязательств перед инвесторами.

  • Также к людям, которые устроили пикет, вышел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

  • 3 июля Кличко снова призвал правоохранителей разобраться с застройщиком "Аркада", который "игнорирует интересы инвесторов".

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