В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады": планируют ночевать под ОП. Фото и видео
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады". Facebook/Все недострои Банк "Аркада"/Автор фото – Александр Каширин
В столице под Киевской городской государственной администрацией 6 июля вышли на очередной митинг инвесторы банка "Аркада".
Они требовали достроить их квартиры. Об этом сообщил "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На акцию собрались сотни людей. Они держали флаги и плакаты, на которых, в частности, было написано "Недострои "Аркады" – вина власти!". На ступеньках перед КГГА инвесторы банка разместили макеты незавершенных зданий, а дети нарисовали мелом дома.
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
Затем митингующие отправились к Офису президента. Журналисты ТСН отметили, что на акцию прибыла еще колонна из десятков авто. Также люди пошли и к Кабмину.
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"/Автор фото – Александр Каширин
Отмечается, что инвесторы надеются, что в ОПУ им помогут. Под зданием они планируют разместить палатки и намерены ночевать там до тех пор, пока проблема не решится.
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
В Киеве на митинг вышли инвесторы "Аркады" Facebook/Все недострои Банк "Аркада"
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответов на остановку строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам с требованием вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком "Аркада-строительство" обязательств перед инвесторами.
Также к людям, которые устроили пикет, вышел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
3 июля Кличко снова призвал правоохранителей разобраться с застройщиком "Аркада", который "игнорирует интересы инвесторов".