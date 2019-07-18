В Киеве на ходу загорелась маршрутка: видео пожара

В Киеве 18 июля неподалеку станции метро "Лесная" загорелся маршрутный автобус с пассажирами. Возгорание удалось оперативно затушить благодаря полиции.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. По предварительной информации, никто не пострадал.

"И вновь маршрутки. Сегодня на Лесной в 08:40 загорелся очередной маршрутный автобус. К счастью, полиция была рядом – оградили место и начали тушить", – написали очевидцы.

В Киеве загорелась маршрутка Скриншот

Пожар в маршрутке Скриншот

Аналогичное ЧП с маршруткой на Лесном массиве произошло 9 июля. Тогда из-за загоревшегося на ходу автобуса дымом затянуло почти всю дорогу.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 15 июля посреди дороги загорелся грузовой автомобиль. Водитель оставил полыхающий транспорт на обочине.

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