В Киеве на дороге произошло масштабное ЧП: асфальт "ушел" под землю. Фото и видео

Вероника Ковбасюк Книга жалоб 11:57, 17.04.2020 Обновлено: 11:57, 17.04.2020

В Киеве, на улице Гетьмана, 17 апреля произошел масштабный провал асфальта.

Причиной стала авария в инженерных сетях ЧАО "АК "Киевводоканал". Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Движение транспорта по дороге было ограничено, а место аварии – ограждено. Работники "Киевводоканала" уже приступили к ликвидации аварии. По данным компании, работы хотят завершить к вечеру 17 апреля.

В Киеве провалился асфальт

А уже потом начнется восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке улицы Гетьмана.

В Киеве провалился асфальт
КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киеве, на улице Владимирской, 52, прорвало трубопровод, в результате чего посреди улицы провалился асфальт.

Комментировать
Кияни Книга жалоб

Смотрите также

Настоятель храма в Днепре собирал пожертвования и купил себе участок

Шастают в церковь и штурмуют магазины: в охваченных коронавирусом Черновцах поднялся ажиотаж

"Я прошу прощения!" В Кропивницком трогательно попрощались с погибшим в Донбассе защитником Украины. Фото

"Закрывают ворота в небо": сеть растрогали фото медиков из эпицентра COVID-19 в Украине

В Украине продлят карантин: когда выйдем на работу и что запретят до июля