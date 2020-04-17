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17 апреля • обновлено в 12:16
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В Киеве на дороге произошло масштабное ЧП: асфальт "ушел" под землю. Фото и видео

1.7т
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В Киеве, на улице Гетьмана, 17 апреля произошел масштабный провал асфальта.

Причиной стала авария в инженерных сетях ЧАО "АК "Киевводоканал". Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Движение транспорта по дороге было ограничено, а место аварии – ограждено. Работники "Киевводоканала" уже приступили к ликвидации аварии. По данным компании, работы хотят завершить к вечеру 17 апреля.

В Киеве провалился асфальт

В Киеве провалился асфальт

А уже потом начнется восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке улицы Гетьмана.

В Киеве провалился асфальт

В Киеве провалился асфальт

КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киеве, на улице Владимирской, 52, прорвало трубопровод, в результате чего посреди улицы провалился асфальт.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Книга жалоб

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