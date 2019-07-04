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В Киеве на акции под Конституционным судом случилась потасовка: есть пострадавшие

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В Киеве на акции против отмены люстрации под Конституционным судом прошли стычки. В ходе них пострадала одна из участниц митинга, глава молодежной организации "Европейской солидарности" Динара Габибуллаева.

По словам пострадавших представителей "ЕС", нападавшими являются представители "Национальных дружин", пишет "Прямой" (смотрите видео в конце страницы).

"Произошли провокации и потасовки. Глава нашей молодежной организации снимает побои в больнице, потому что на нее напали мужчины, которые почему-то называются Нацдружинами, Нацкорпусом", – сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

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Митинг против отмены люстрации

Митинг против отмены люстрации

Участники акции

Участники акции

Telegram Нацкорпус

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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