В Киеве на акции под Конституционным судом случилась потасовка: есть пострадавшие

В Киеве на акции против отмены люстрации под Конституционным судом прошли стычки. В ходе них пострадала одна из участниц митинга, глава молодежной организации "Европейской солидарности" Динара Габибуллаева.

По словам пострадавших представителей "ЕС", нападавшими являются представители "Национальных дружин", пишет "Прямой" (смотрите видео в конце страницы).

"Произошли провокации и потасовки. Глава нашей молодежной организации снимает побои в больнице, потому что на нее напали мужчины, которые почему-то называются Нацдружинами, Нацкорпусом", – сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Митинг против отмены люстрации

Участники акции Telegram Нацкорпус

Как писал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия сняла с выборов в Верховную Раду бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария после протестов на Майдане Незалежности.

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