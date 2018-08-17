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"Плевок в лица прохожих!" В Киеве разгорелся "языковой" скандал

8.5тЧитать новость на украинском

В соцсети Facebook разгорелся спор из-за большого количества русскоязычных рекламы и вывесок в Киеве. По мнению некоторых пользователей, это свидетельствует о том, что в столице работает "сепаратистский подрывной центр".

Именно такую точку зрения на своей странице в Facebook выразил журналист Александр Горобец. По его словам, многим бизнесменам платят за то, чтобы они давали рекламу именно на русском, а не украинском языке.

"В Киеве мощно работает московитский сепаратистский подрывной центр. Как мне рассказывали, приходят к директору магазина или собственнику заведения крепкие русские люди, бросают на стол несколько сотен американских долларов и требуют, чтобы через неделю на фронтоне висела реклама на русском. Единицы тех, кто не идет на сговор с совестью", — уверил Горобец.

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По его словам, сначала он возмутился вывеске кофейни "У Пчелки", а потом начал обращать внимание и на другие русскоязычные вывески. Журналист также отметил, что обращался по этому поводу к нескольким политикам, однако они его проигнорировали.

Facebook Александр Горобец

"Это плевок в лица прохожих! Сколько можно это терпеть? Нельзя на улицу выйти в столице", — поддержала точку зрения автора поста Ольга Коноваленко.

Были также и комментаторы, которые не согласились с мнением журналиста.

"Автор явно сожалеет, что крепкие русские люди занесли деньги не ему. Не представилась ему возможность пойти на сговор с совестью", — предположил Александр Лопатин.

Напомним, что в августе в Киеве разгорелся языковой скандал с украинской телеведущей. Как писал OBOZREVATEL, она повздорила с любителем "русского мира" прямо в супермаркете.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
"Киевляне, склонные, как все южные люди, к иронии, сделали из нового "самостийного" правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские. .... При Петлюре все казалось нарочитым - и гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сивоусые громадяне-шовинисты, что выползли в огромном количестве из пыльных нор, и деньги,- все, вплоть до анекдотических отчетов Директории перед народом. Но об этом речь будет впереди. При встрече с гайдамаками все ошалело оглядывались и спрашивали себя - гайдамаки это или нарочно. При вымученных звуках нового языка тот же вопрос невольно приходил в голову - украинский это язык или нарочно. А когда давали сдачу в магазине, вы с недоверием рассматривали серые бумажки, где едва-едва проступали тусклые пятна желтой и голубой краски, и соображали - деньги это или нарочно. В такие замусоленные бумажки, воображая их деньгами, любят играть дети." (с) "Фиолетовый луч" К. Паустовский
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тупые рагули совсем деградировали.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Координація є=проколи їх людей відбуваються повсякчас:то якась жіночка на касі "обурюється",що деякі касири розмовляють мовою у регіоні,де повинна "исторически " звучати московська(а потім зникає),то раптом деякі учні україномовної за статусом в класі обурюються,що мова не та(мама сказала) ,то відкрито обурюються вивіскою на українській...Ще рік тому такого не було...
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