"Плевок в лица прохожих!" В Киеве разгорелся "языковой" скандал

В соцсети Facebook разгорелся спор из-за большого количества русскоязычных рекламы и вывесок в Киеве. По мнению некоторых пользователей, это свидетельствует о том, что в столице работает "сепаратистский подрывной центр".

Именно такую точку зрения на своей странице в Facebook выразил журналист Александр Горобец. По его словам, многим бизнесменам платят за то, чтобы они давали рекламу именно на русском, а не украинском языке.

"В Киеве мощно работает московитский сепаратистский подрывной центр. Как мне рассказывали, приходят к директору магазина или собственнику заведения крепкие русские люди, бросают на стол несколько сотен американских долларов и требуют, чтобы через неделю на фронтоне висела реклама на русском. Единицы тех, кто не идет на сговор с совестью", — уверил Горобец.

По его словам, сначала он возмутился вывеске кофейни "У Пчелки", а потом начал обращать внимание и на другие русскоязычные вывески. Журналист также отметил, что обращался по этому поводу к нескольким политикам, однако они его проигнорировали.

Facebook Александр Горобец

"Это плевок в лица прохожих! Сколько можно это терпеть? Нельзя на улицу выйти в столице", — поддержала точку зрения автора поста Ольга Коноваленко.

Были также и комментаторы, которые не согласились с мнением журналиста.

"Автор явно сожалеет, что крепкие русские люди занесли деньги не ему. Не представилась ему возможность пойти на сговор с совестью", — предположил Александр Лопатин.

Напомним, что в августе в Киеве разгорелся языковой скандал с украинской телеведущей. Как писал OBOZREVATEL, она повздорила с любителем "русского мира" прямо в супермаркете.