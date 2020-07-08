В Киеве митингующие перекрыли мост Метро: произошли столкновения. Видео

В Киеве в среду утром, 8 июля, митингующие перекрыли мост Метро.

Как сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook, люди требовали, "чтобы им что-то достроили" (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили", – говорится в посте.

Позже в сети уточнили, что на место прибыл автобус правоохранителей. Также появилось видео небольших столкновений. Однако спустя еще некоторое время выяснилось, что движение по мосту Метро восстановили, а правоохранители сдерживали митингующих на тротуаре.

В Киеве митингующие перекрыли мост Метро LB.ua

В Киеве митингующие перекрыли мост Метро LB.ua

В Киеве митингующие перекрыли мост Метро Facebook/Киев оперативный

В то же время журналисты LB.ua узнали, что мост перекрывали люди, которые протестовали из-за недостроев у станции метро "Демеевская" и в других районах Киева. Они ходили нерегулируемым пешеходным переходом. Протестующих было около 70 человек.

Отмечается, что некоторые митингующие требовали решить проблему с ЖК "Демеевский квартал", который является одной из застроек предпринимателя Анатолия Войцеховского.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице под Киевской городской государственной администрацией 6 июля вышли на очередной митинг инвесторы банка "Аркада".