В Киеве митингующие перекрыли мост Метро: начались столкновения. Видео

В Киеве в среду утром, 8 июля, митингующие перекрыли мост Метро.

Как сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook, люди требовали, "чтобы им что-то достроили" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили", – говорится в посте.

Позже в сети уточнили, что на место прибыл автобус правоохранителей. Также появилось видео небольших столкновений.

На странице Dtp.kiev.ua в Facebook написали о затруднении движения и пробках от станции метро "Черниговская".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице под Киевской городской государственной администрацией 6 июля вышли на очередной митинг инвесторы банка "Аркада".