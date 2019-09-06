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8 сентября • обновлено в 11:38
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В Киеве микрорайон затянуло черным дымом: что произошло. Фото

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В пятницу утром, 6 сентября, в Киеве микрорайон Позняки затянуло черным дымом, а в воздухе стоял неприятный запах. Местные жители предположили, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" произошел выброс, но власти рассказали о пожаре на улице Коллекторной.

О задымлении "ГолосUA" сообщили киевляне. Оно также частично распространилось на другие районы: Осокорки и Харьковский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По мнению людей, произошел выброс на мусоросжигательном заводе "Энергия". Дым появился еще около 22-23 часа вечера 5 сентября, но утром 6-го он продолжал подниматься столбом.

В Киеве микрорайон затянуло черным дымом

В Киеве микрорайон затянуло черным дымом

ГолосUA

Издание со ссылкой на группу "ПОХ" в сети написало, что в воздухе якобы была зафиксирована огромная концентрация сероводорода.

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Но заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на своей странице в Facebook объяснил, что на улице Коллекторной произошел небольшой пожар торфа. Спасатели ликвидировали его еще в 9:00.

"Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающих территориях. Работа завода "Энергия" не является причиной", – отметил он.

В Киеве микрорайон затянуло черным дымом

В Киеве микрорайон затянуло черным дымом

ГолосUA

В воздухе стоял неприятный запах

В воздухе стоял неприятный запах

ГолосUA

Скриншот

Скриншот

ГолосUA

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 30 августа жители Голосеевского района Киева пожаловались в соцсетях на резкий запах гари.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Ржунимагу Феофан
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