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30 октября • обновлено в 13:35
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"С изолентой продешевили!" В Киеве маршрутка "рассыпалась" посреди дороги

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В Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

Об инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Автор высмеял ситуацию и разместил соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Иногда кажется, что столичные маршрутки с технической точки зрения – просто образец транспортной индустрии, который с легкостью возглавил бы рейтинг мировых пассажирских перевозок, если бы было когда – ведь график же. Поэтому очень удивляют новости, когда намеренно пытаются опорочить их прозрачную репутацию", – написал он с сарказмом.

В Киеве маршрутка рассыпалась на дороге

В Киеве маршрутка рассыпалась на дороге

Киев Оперативный

"Вот, например, на Героев Сталинграда, 4, в маршрутки отвалилась задняя полуось и покатилась через всю дорогу, пробила забор и влетела в припаркованный Nissan. Ну, невооруженным глазом видно же – подстава чистой воды, ага?" – добавил автор.

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В сети пользователи начали активно комментировать и высмеивать ситуацию.

"Стремныое средство передвижения", "Просто с изолентой продешевили", "У вас полуось отклеилась!", "Надо поднять плату за проезд", "Хлам, в нем страшно ездить, сочувствую людям", – написали они.

На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось

На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось

Киев Оперативный

Полуось с колесом покатилась по дороге, пробила забор и влетела в авто

Полуось с колесом покатилась по дороге, пробила забор и влетела в авто

Киев Оперативный

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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