"С изолентой продешевили!" В Киеве маршрутка "рассыпалась" посреди дороги

В Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

Об инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Автор высмеял ситуацию и разместил соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Иногда кажется, что столичные маршрутки с технической точки зрения – просто образец транспортной индустрии, который с легкостью возглавил бы рейтинг мировых пассажирских перевозок, если бы было когда – ведь график же. Поэтому очень удивляют новости, когда намеренно пытаются опорочить их прозрачную репутацию", – написал он с сарказмом.

В Киеве маршрутка рассыпалась на дороге Киев Оперативный

"Вот, например, на Героев Сталинграда, 4, в маршрутки отвалилась задняя полуось и покатилась через всю дорогу, пробила забор и влетела в припаркованный Nissan. Ну, невооруженным глазом видно же – подстава чистой воды, ага?" – добавил автор.

В сети пользователи начали активно комментировать и высмеивать ситуацию.

"Стремныое средство передвижения", "Просто с изолентой продешевили", "У вас полуось отклеилась!", "Надо поднять плату за проезд", "Хлам, в нем страшно ездить, сочувствую людям", – написали они.

На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось Киев Оперативный

Полуось с колесом покатилась по дороге, пробила забор и влетела в авто Киев Оперативный

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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