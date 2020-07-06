В Киеве купили арбуз с нитратами в 100 раз выше нормы: в сети разгорелся спор

Президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко пожаловался, что на Столичном рынке продают арбузы, в которых зашкаливает содержание нитратов.

Соответствующее фото результатов замера он опубликовал на своей странице в Facebook 6 июля (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

На снимке видно, что нитратомер показывает "чрезмерное" содержание нитратов – 570 мг на кг при норме в 60.

"Сегодня заехал по дороге домой на Столичный рынок и купил два арбуза. С появлением детей в доме появился нитратомер. Результат вы видите на фото. На любом рынке, насколько я понимаю, должна быть лаборатория и разное говно продаваться там не должно? Или должно? Или 1000 грн и можно радиоактивными ягодами торговать? Теперь главное – там стоит фура, в которой осталось процентов 10 арбузов. Все остальное вы уже едите или съели. В общем таким дерьмом мы кормим своих детей и себя травим. Странно, что коронавирус вообще прижился в нашей популяции", – написал Шевченко.

Арбуз с очень высоким содержанием нитратов Facebook Александра Шевченко

При этом некоторые пользователи подчеркнули, что нитратомер является "бесполезным".

"Этот прибор – самая бесполезная вещь которую можно купить за деньги", – отметил Валерий Ильченко.

Реакция пользователей Facebook Александра Шевченко

На вопрос автора фото о том, что в двух арбузах показатели нитратомера разные, ему ответили, что это может быть обусловлено разной плотностью продуктов.

Реакция пользователей Facebook Александра Шевченко

В итоге Шевченко решил, что отдаст покупку на анализ в лабораторию.

Реакция пользователей Facebook Александра Шевченко

Некоторые пользователи и вовсе не удивились таким показателям в раннем арбузе и посоветовали не покупать их раньше августа: "Ранний кавун всегда на нитратах. Кавуны вызревают в нормальных условиях в середине-конце августа", "Арбузы раньше августа покупать нельзя".

Реакция пользователей Facebook Александра Шевченко

Facebook Александра Шевченко

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