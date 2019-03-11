В Киеве ураган сломал деревья и снес крыши: есть пострадавшие

В Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей.

По словам источника OBOZREVATEL, на Голосеевском проспекте шквальные порывы погнули столб электропередач, который навис над проезжей частью.

Ветром вырвало столб

Также в Голосеевском районе на ул. Потехина с корнем вырвало несколькометровую елку.

Ураган в Киеве

Ураган в Киеве

На Осокорках дерево упало на маршрутку – в автобусе почти полностью разбито лобовое стекло.

Во дворе дома на ул. Бориспольской, 28, повредились линии электропередач, полностью вырвало столб и дерево.

Ул. Бориспольская, 28

Ураган в Киеве

Ветер в Киеве

На Одесской площади ветром с моста сорвало предвыборную рекламу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Плакат повис над дорогой.

К более серьезным последствиям ураган привел возле метро "Золотые ворота", где от здания оторвало крышу и бросило прямо в припаркованные машины, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Ураган в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Кроме этого, сухое дерево упало на женщину возле остановки на ул. Ивана Шевцова в Шевченковском районе.

"Пострадала женщина, лет 45+. Ждут скорую. Человек лежит возле навеса банкомата", – пояснили очевидцы.

Помимо этого, деревом сломало ногу парню на ул. Дегтяревской.

На ул. Ломоносова дерево упало сразу на два автомобиля. Аналогичные ЧП произошли на бульваре Вернадского и Святошинской площади.

Святошинская площадь Telegram "Киев Оперативный"

На ул. Срибнокильской от дома оторвало и выбросило на автомобили утеплитель.

В Киеве от дома оторвало утеплитель Telegram "Киев Оперативный"

Крышу кафе оторвало возле метро "Оболонь". Она упала на тротуар.

Около метро "Оболонь" Telegram "Киев Оперативный"

Печерский район Telegram "Киев Оперативный"

Из-за обрыва проводов, по состоянию на 14:40, остановлено движение трамваев 12 и 17, троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30 и 42. Также не ездят скоростные трамваи.

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, до конца суток 11 марта в Киеве сохранится шквальный ветер, порывы которого будут достигать 30 метров в секунду. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение.

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