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В Киеве ураган сломал деревья и снес крыши: есть пострадавшие

5.6тЧитать материал на украинском

В Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей.

По словам источника OBOZREVATEL, на Голосеевском проспекте шквальные порывы погнули столб электропередач, который навис над проезжей частью.

Ветром вырвало столб

Ветром вырвало столб

Также в Голосеевском районе на ул. Потехина с корнем вырвало несколькометровую елку.

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Ураган в Киеве

Ураган в Киеве

Ураган в Киеве

Ураган в Киеве

На Осокорках дерево упало на маршрутку – в автобусе почти полностью разбито лобовое стекло.

В Киеве ураган сломал деревья и снес крыши: есть пострадавшие

Во дворе дома на ул. Бориспольской, 28, повредились линии электропередач, полностью вырвало столб и дерево.

Ул. Бориспольская, 28

Ул. Бориспольская, 28

Ураган в Киеве

Ураган в Киеве

Ветер в Киеве

Ветер в Киеве

На Одесской площади ветром с моста сорвало предвыборную рекламу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Плакат повис над дорогой.

В Киеве ураган сломал деревья и снес крыши: есть пострадавшие

К более серьезным последствиям ураган привел возле метро "Золотые ворота", где от здания оторвало крышу и бросило прямо в припаркованные машины, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Ураган в Киеве

Ураган в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Кроме этого, сухое дерево упало на женщину возле остановки на ул. Ивана Шевцова в Шевченковском районе.

"Пострадала женщина, лет 45+. Ждут скорую. Человек лежит возле навеса банкомата", – пояснили очевидцы.

Помимо этого, деревом сломало ногу парню на ул. Дегтяревской.

На ул. Ломоносова дерево упало сразу на два автомобиля. Аналогичные ЧП произошли на бульваре Вернадского и Святошинской площади.

Святошинская площадь

Святошинская площадь

Telegram "Киев Оперативный"

На ул. Срибнокильской от дома оторвало и выбросило на автомобили утеплитель.

В Киеве от дома оторвало утеплитель

В Киеве от дома оторвало утеплитель

Telegram "Киев Оперативный"

Крышу кафе оторвало возле метро "Оболонь". Она упала на тротуар.

Около метро "Оболонь"

Около метро "Оболонь"

Telegram "Киев Оперативный"

Печерский район

Печерский район

Telegram "Киев Оперативный"

Из-за обрыва проводов, по состоянию на 14:40, остановлено движение трамваев 12 и 17, троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30 и 42. Также не ездят скоростные трамваи.

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, до конца суток 11 марта в Киеве сохранится шквальный ветер, порывы которого будут достигать 30 метров в секунду. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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