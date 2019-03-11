В Киеве ураган сломал деревья и снес крыши: есть пострадавшие

В Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей.
По словам источника OBOZREVATEL, на Голосеевском проспекте шквальные порывы погнули столб электропередач, который навис над проезжей частью.
Ветром вырвало столб
Также в Голосеевском районе на ул. Потехина с корнем вырвало несколькометровую елку.
Ураган в Киеве
Ураган в Киеве
На Осокорках дерево упало на маршрутку – в автобусе почти полностью разбито лобовое стекло.
Во дворе дома на ул. Бориспольской, 28, повредились линии электропередач, полностью вырвало столб и дерево.
Ул. Бориспольская, 28
Ураган в Киеве
Ветер в Киеве
На Одесской площади ветром с моста сорвало предвыборную рекламу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Плакат повис над дорогой.
К более серьезным последствиям ураган привел возле метро "Золотые ворота", где от здания оторвало крышу и бросило прямо в припаркованные машины, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
Ураган в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
Кроме этого, сухое дерево упало на женщину возле остановки на ул. Ивана Шевцова в Шевченковском районе.
"Пострадала женщина, лет 45+. Ждут скорую. Человек лежит возле навеса банкомата", – пояснили очевидцы.
Помимо этого, деревом сломало ногу парню на ул. Дегтяревской.
На ул. Ломоносова дерево упало сразу на два автомобиля. Аналогичные ЧП произошли на бульваре Вернадского и Святошинской площади.
Святошинская площадь
Telegram "Киев Оперативный"
На ул. Срибнокильской от дома оторвало и выбросило на автомобили утеплитель.
В Киеве от дома оторвало утеплитель
Telegram "Киев Оперативный"
Крышу кафе оторвало возле метро "Оболонь". Она упала на тротуар.
Около метро "Оболонь"
Telegram "Киев Оперативный"
Печерский район
Telegram "Киев Оперативный"
Из-за обрыва проводов, по состоянию на 14:40, остановлено движение трамваев 12 и 17, троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30 и 42. Также не ездят скоростные трамваи.
Новость обновляется
Как писал OBOZREVATEL, до конца суток 11 марта в Киеве сохранится шквальный ветер, порывы которого будут достигать 30 метров в секунду. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение.
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