В Киеве катастрофа со "скорыми": медики вышли на протест из-за нечеловеческих условий

В Киеве во вторник, 4 февраля, медики скорой помощи в очередной раз вышли на митинги под КМДА и Верховную Раду из-за сокращения количества выездных бригад, а также нечеловеческие условия работы и мизерную зарплату.

По их словам, таким образом, они также выражают свое недоверие новоизбранному директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева Анатолию Вершигоре и его команде, передает ZN.UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что с 1 февраля 2020 года его первым приказом количество выездных бригад в Киеве сокращено на 50 экипажей. "И это в разы уменьшает шансы каждого из пациентов выжить", – пояснила старший врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, председатель профсоюза Наталья Ивановна Стахова.

В Киеве медики вышли на протест из-за нечеловеческих условий "Информатор"

Она утверждает, что из-за огромного количеств увольнений начались опоздания на вызовы.

"Мы опаздываем, не потому, что не хотим выезжать. А потому, что на машинах, которых у нас действительно достаточно, некому выезжать. На сегодня по факту у нас 160 бригад в суточном режиме, и 130 – в ночном. Этого недостаточно. Согласно нормативам, в Киеве их должно быть одна бригада на 10 тысяч населения", – говорит она.

Также медики пожаловались на то, что у них нет никакой защиты в случае нападения на бригаду.

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"Раньше у нас была тревожная кнопка непосредственно на рации. Однако ее уже давно убрали. Да и в последний раз они были закуплены в 2002 году", – сказала Стахова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поликлиника №1 (Шевченковский район) попала в громкий скандал. Ее сотрудников обвинили в том, что они не оказали помощи мужчине, которому стало плохо прямиком возле двери заведения, а только вызвали медиков скорой помощи, которые работают в соседнем здании.

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