В Киеве заметили рекламный баннер известного ресторана "Тануки", на котором использовали русскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.
Об этом сообщила очевидец, журналистка Валентина Быкова на своей странице в Facebook. Она отметила, что известные зарубежные издания уже перестали так делать.
"Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times по другую сторону Атлантики официально заявили, что будут называть столицу Украины языком носителя – Kyiv – вместо российского Kiev. И только "Тануки" упорно продолжает называть наш город на языке агрессора" , – написала она.
В Киеве известный ресторан оскандалился с названием столицы Украины
Facebook Валентины Быковой
Как сообщал OBOZREVATEL:
Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.
Это сделало и авторитетное британское издание The Guardian.
Также 14 октября британское издание ВВС изменило написание столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv".
Известное американское издание The New York Times начало использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.
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