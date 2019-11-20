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20 ноября • обновлено в 15:08
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В Киеве известный ресторан оскандалился с названием столицы Украины

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В Киеве заметили рекламный баннер известного ресторана "Тануки", на котором использовали русскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

Об этом сообщила очевидец, журналистка Валентина Быкова на своей странице в Facebook. Она отметила, что известные зарубежные издания уже перестали так делать.

"Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times по другую сторону Атлантики официально заявили, что будут называть столицу Украины языком носителя – Kyiv – вместо российского Kiev. И только "Тануки" упорно продолжает называть наш город на языке агрессора" , – написала она.

В Киеве известный ресторан оскандалился с названием столицы Украины

В Киеве известный ресторан оскандалился с названием столицы Украины

Facebook Валентины Быковой

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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