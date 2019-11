В Киеве известный ресторан оскандалился с названием столицы Украины

В Киеве заметили рекламный баннер известного ресторана "Тануки", на котором использовали русскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

Об этом сообщила очевидец, журналистка Валентина Быкова на своей странице в Facebook. Она отметила, что известные зарубежные издания уже перестали так делать.

"Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times по другую сторону Атлантики официально заявили, что будут называть столицу Украины языком носителя – Kyiv – вместо российского Kiev. И только "Тануки" упорно продолжает называть наш город на языке агрессора" , – написала она.

Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

Это сделало и авторитетное британское издание The Guardian.

Также 14 октября британское издание ВВС изменило написание столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv".

Известное американское издание The New York Times начало использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

