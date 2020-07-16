В Киеве изменилась ситуация с пляжами: где разрешили купаться
В Киеве изменилась ситуация с пляжами.
В Киеве разрешили купаться на некоторых муниципальных пляжах, в то же время на многих – все еще не рекомендуется или даже запрещено.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Плесо" на своей странице в Facebook. Сотрудники предприятия провели новые лабораторные исследования.
Так, зеленый флаг, означающий, что купаться можно без ограничений, вывесили на следующих пляжах: "Венеция", "Радуга(Веселка)", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный".
В Киеве изменилась ситуация с пляжами КП "Плесо"
Желтый, который означает, что купаться временно не рекомендовано, – на пляжах: "Радуга (Райдуга)", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".
В то же время красный флаг, означающий запрет купаться, появился на пляже "Предместная Слободка". Причина стало зафиксированное отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.
Сообщение в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве по состоянию на начало июля большое количество водоемов в местах массового отдыха населения не соответствовало необходимым требованиям.
Поэтому в столице на всех муниципальных пляжах появились желтые флаги, означающие, что там "купаться не рекомендуется".