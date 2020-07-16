В Киеве изменилась ситуация с пляжами: где разрешили купаться

В Киеве изменилась ситуация с пляжами.

В Киеве разрешили купаться на некоторых муниципальных пляжах, в то же время на многих – все еще не рекомендуется или даже запрещено.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Плесо" на своей странице в Facebook. Сотрудники предприятия провели новые лабораторные исследования.

Так, зеленый флаг, означающий, что купаться можно без ограничений, вывесили на следующих пляжах: "Венеция", "Радуга(Веселка)", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный".

В Киеве изменилась ситуация с пляжами КП "Плесо"

Желтый, который означает, что купаться временно не рекомендовано, – на пляжах: "Радуга (Райдуга)", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

В то же время красный флаг, означающий запрет купаться, появился на пляже "Предместная Слободка". Причина стало зафиксированное отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

Сообщение в сети Скриншот

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