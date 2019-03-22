В Киеве из-за ветра деревья рухнули на авто: фото с места ЧП

В Киеве 22 марта из-за сильного ветра в нескольких районах прямо на машины упали деревья. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Инциденты произошли в Подольском районе на ул. Копыловской и Печерском на ул. Ивана Кудри, сообщили в группе "Киев Оперативный" Facebook.

"В Киеве и области вновь поднялся ветер. Будьте внимательны, не оставляйте свои авто под деревьями, чтобы не было, как на фото", ‒ подписали снимки в соцсети.

В Киеве ветром свалило деревья Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве ветром свалило деревья Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве ветром свалило деревья Facebook "Киев Оперативный"

Ранее подобная ситуация в столице была 10 марта, когда сильный ураганный ветер свалил несколько деревьев на машины.

Как писал OBOZREVATEL, 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадали как минимум два человека и несколько автомобилей.

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