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В Киеве из-за листовок с Зеленским задержали активиста: суд принял решение

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Суд оправдал Леонида Оварченко, который был задержан в Киеве за листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Также активисту инкриминировали злостное противодействие полиции. 10 апреля с него сняли все обвинения, сообщили на странице "Відсіч" в Facebook. Овчаренко отпустили из зала заседаний суда.

"Суд закрыл производства по причине отсутствия состава административного нарушения. В наших листовках судья не увидел никакой агитации", – пояснили в общественном объединении.

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Леонид Оварченко

Леонид Оварченко

Скриншот "Відсіч"

Напомним, что Овчаренко задержали 7 апреля. Было задействовано 15 полицейских. Леонида силой вынесли на руках в машину и доставили в райотдел.

Задержание Овчаренко

Задержание Овчаренко

Как писал OBOZREVATEL, задержание Овчаренко вызвало большой резонанс в обществе. Некоторые обвинили полицию в превышении полномочий.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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