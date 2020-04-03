В Киеве из-за карантина отправили домой умирающих пациентов: разгорелся скандал

В Киеве в связи с карантином начали выписывать из больниц людей из группы высокого риска, которые умирают от тяжелых болезней.

Об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо". Многие из них страдают от сильной боли и нуждаются в регулярных инъекциях морфина, сопровождении врачей и поддержке дыхания.

К тому же, вопреки приказу Минздрава о запрете паллиативным отделением отказывать в госпитализации таким пациентам, фактически больницы не принимают новых больных, ссылаясь на карантин.

В Киеве из-за карантина отправили домой умирающих пациентов dolir.com.ua

Так, в Александровской и Киевской городской больнице №18, несмотря на плановую мощность по 10 пациентов и фактическую очередь на госпитализацию, действовавшей до введения в государстве карантина, сейчас осталось по три пациента в каждом отделении.

Отмечается, что никаких новых правил после ведения карантина для таких медучреждений не появилось и они должны продолжить работать в обычном режиме.

Нарушения прокомментировала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

"Учитывая то, что паллиативный пациент во время эпидемии является наиболее уязвимым к инфицированию и в дальнейшем может иметь тяжелое течение заболевания, акцент паллиативной помощи перенесено на выездные бригады отделений паллиативной помощи, которые могут в полном объеме обеспечить паллиативную помощь на дому", – заявила она в ответе на запрос.

slidstvo.info

Во многих хосписах Киева действительно есть выездные бригады (мобильные службы) – врачи, которые при необходимости могут приехать на консультацию к пациентам на дом.

Однако они обслуживают только определенные районы и, по словам экспертов, имеют ограниченный человеческий и материальный ресурсы. Следовательно, часть пациентов, вероятно, потеряла доступ к жизненно необходимой для них медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителя Житомира Вадима Какошкина, который заразился коронавирусом, выписали из больницы и отправили домой на самоизоляцию, однако анализы еще подтверждают наличие у него вируса COVID-19.

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