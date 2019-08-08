В Киеве из-под асфальта забил "гейзер": дороги залило водой

В Киеве 8 августа посреди тротуара прорвало трубу, в результате чего вода залила и пешеходную, и проезжую части.
Бурлящий "гейзер" появился на Голосеевском проспекте, сообщили на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
"Бесплатная помывка. Голосеевский проспект 92/1. Водичка добралась до остановки Стельмаха и продолжает свое путешествие", – уточнили очевидцы.
В Киеве прорвало трубу с водой
Instagram dtp.kiev.ua
На опубликованный кадрах видно, что асфальт треснул рядом со знаком пешеходного перехода. Вода с тротуара растеклась и по дороге.
Вода залила дорогу
Instagram dtp.kiev.ua
Как писал OBOZREVATEL, подобные происшествия в столице происходят достаточно часто. 1 апреля в Шевченковском районе прорвало асфальт и трубы с горячей водой. Несколько улиц буквально залило кипятком.
В мае в Святошинском районе из-за прорыва теплотрассы детскую площадку залило кипятком, а два автомобиля попали в образовавшиеся ямы.
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