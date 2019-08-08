В Киеве из-под асфальта забил "гейзер": дороги залило водой

В Киеве 8 августа посреди тротуара прорвало трубу, в результате чего вода залила и пешеходную, и проезжую части.

Бурлящий "гейзер" появился на Голосеевском проспекте, сообщили на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Бесплатная помывка. Голосеевский проспект 92/1. Водичка добралась до остановки Стельмаха и продолжает свое путешествие", – уточнили очевидцы.

В Киеве прорвало трубу с водой Instagram dtp.kiev.ua

На опубликованный кадрах видно, что асфальт треснул рядом со знаком пешеходного перехода. Вода с тротуара растеклась и по дороге.

Вода залила дорогу Instagram dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, подобные происшествия в столице происходят достаточно часто. 1 апреля в Шевченковском районе прорвало асфальт и трубы с горячей водой. Несколько улиц буквально залило кипятком.

В мае в Святошинском районе из-за прорыва теплотрассы детскую площадку залило кипятком, а два автомобиля попали в образовавшиеся ямы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!