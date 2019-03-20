В Киеве грузовик снес балку моста: движение перекрыли

В Днепровском районе Киева грузовик повредил конструкцию моста, из-за чего возник риск обвала. В связи с этим на проезжей части перекрыли движение.

ЧП произошло на путепроводе, которые пролегает над Броварским проспектом и ул. Строителей, сообщили на странице "Киевавтодор" в Facebook.

"Водитель машины, на которой перевозили гусеничный кран, не рассчитал и повредил балку во втором прогоне моста так, что она потеряла несущую способность", ‒ уточнили в пресс-службе.

В Киеве грузовик повредил мост Facebook "Киевавтодор"

В Киеве машина повредила мост Facebook "Киевавтодор"

Оценку повреждений и необходимого ремонта будет проводить специализированная лаборатория. На время проведения экспертизы движение перекрыто в правой полосе по направлению к бул. Верховной Рады.

Место ЧП Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 на мосту Патона треснула цельносварная конструкция, из-за чего прорвало тепломагистраль.

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