В Киеве грузовик снес балку моста: движение перекрыли

В Днепровском районе Киева грузовик повредил конструкцию моста, из-за чего возник риск обвала. В связи с этим на проезжей части перекрыли движение.
ЧП произошло на путепроводе, которые пролегает над Броварским проспектом и ул. Строителей, сообщили на странице "Киевавтодор" в Facebook.
"Водитель машины, на которой перевозили гусеничный кран, не рассчитал и повредил балку во втором прогоне моста так, что она потеряла несущую способность", ‒ уточнили в пресс-службе.
В Киеве грузовик повредил мост
Facebook "Киевавтодор"
В Киеве машина повредила мост
Facebook "Киевавтодор"
Оценку повреждений и необходимого ремонта будет проводить специализированная лаборатория. На время проведения экспертизы движение перекрыто в правой полосе по направлению к бул. Верховной Рады.
Место ЧП
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 на мосту Патона треснула цельносварная конструкция, из-за чего прорвало тепломагистраль.
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