|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

В Киеве грузовик снес балку моста: движение перекрыли

565Читать материал на украинском

В Днепровском районе Киева грузовик повредил конструкцию моста, из-за чего возник риск обвала. В связи с этим на проезжей части перекрыли движение.

ЧП произошло на путепроводе, которые пролегает над Броварским проспектом и ул. Строителей, сообщили на странице "Киевавтодор" в Facebook.

"Водитель машины, на которой перевозили гусеничный кран, не рассчитал и повредил балку во втором прогоне моста так, что она потеряла несущую способность", ‒ уточнили в пресс-службе.

Новости
Шулявский мост закрыт: Кличко озвучил сроки строительства
В Киеве грузовик повредил мост

В Киеве грузовик повредил мост

Facebook "Киевавтодор"

В Киеве машина повредила мост

В Киеве машина повредила мост

Facebook "Киевавтодор"

Оценку повреждений и необходимого ремонта будет проводить специализированная лаборатория. На время проведения экспертизы движение перекрыто в правой полосе по направлению к бул. Верховной Рады.

Место ЧП

Место ЧП

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 на мосту Патона треснула цельносварная конструкция, из-за чего прорвало тепломагистраль.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения