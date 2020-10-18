В Киеве горячая вода залила четыре этажа жилого дома. Видео

Дарья Дурова Книга жалоб 00:51, 19.10.2020

В Киеве из-за прорыва горячей воды затопило четыре этажа жилого дома по улице Вузовская, 4.

Как сообщил Telegram-канал KIEVMAP, инцидент произошел в первом корпусе дома в день, когда в квартиры должны были дать тепло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Включили отопление, а такое чувство, что воду... Все квартиры залиты горячей водой, техника и мебель испорчена", – отметили авторы канала.

В Киеве горячая вода затопила дом
Скрин видео

Одна из пострадавших показала последствия ЧП на видео. Она рассказала, что вода лилась из потолка повсюду, затопив даже шкаф и вещи в нем.

Потеки на стене
Скрин видео
Потолок в одной из пострадавших квартир
Скрин видео

Видео потопа. Источник – KIEVMAP:

Сообщение KIEVMAР.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вагон поезда Харьков – Киев "Укрзалізниці" залило водой посреди ночи, из-за чего повредились личные вещи пассажиров.

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Кияни Книга жалоб

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