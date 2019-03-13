В Киеве экс-помощница Черновецкого бросила авто на перекрестке. Фотофакт

В центре Киева за нарушением правил парковки заметили экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэну Кильчицкую.
Помощница экс-мэра Киева Леонида Черновецкого оставила свой дорогостоящий внедорожник Bently Bentayga посреди перекреста ул. Институтской и Садовой, пишет "Информатор". Иномарка была припаркована по встречной полосе.
Авто Кильчицкой
"Информатор"
Авто Кильчицкой
"Информатор"
В СМИ также напомнили, что ранее Кильчицкая попала на этой машине в небольшое ДТП, перегородив движение на ул. Саксаганского.
Ирэна Кильчицкая
"Гордон"
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