В Киеве экс-помощница Черновецкого бросила авто на перекрестке. Фотофакт

В центре Киева за нарушением правил парковки заметили экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэну Кильчицкую.

Помощница экс-мэра Киева Леонида Черновецкого оставила свой дорогостоящий внедорожник Bently Bentayga посреди перекреста ул. Институтской и Садовой, пишет "Информатор". Иномарка была припаркована по встречной полосе.

Авто Кильчицкой "Информатор"

Авто Кильчицкой "Информатор"

В СМИ также напомнили, что ранее Кильчицкая попала на этой машине в небольшое ДТП, перегородив движение на ул. Саксаганского.

Ирэна Кильчицкая "Гордон"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве двое автолюбителей рассердили местных жителей хамским поведением на дороге: они проехали по закрытой территории на Трухановом острове и сняли все на видео.

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