|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

В Киеве экс-помощница Черновецкого бросила авто на перекрестке. Фотофакт

1.6тЧитать материал на украинском

В центре Киева за нарушением правил парковки заметили экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэну Кильчицкую.

Помощница экс-мэра Киева Леонида Черновецкого оставила свой дорогостоящий внедорожник Bently Bentayga посреди перекреста ул. Институтской и Садовой, пишет "Информатор". Иномарка была припаркована по встречной полосе.

Авто Кильчицкой

Авто Кильчицкой

"Информатор"

Новости
В Киеве автохам устроил драку с прохожим: в сети разозлились
Авто Кильчицкой

Авто Кильчицкой

"Информатор"

В СМИ также напомнили, что ранее Кильчицкая попала на этой машине в небольшое ДТП, перегородив движение на ул. Саксаганского.

Ирэна Кильчицкая

Ирэна Кильчицкая

"Гордон"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве двое автолюбителей рассердили местных жителей хамским поведением на дороге: они проехали по закрытой территории на Трухановом острове и сняли все на видео.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения