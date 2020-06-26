В Киеве девушку-ветерана не пустили в автобус по удостоверению УБД: он уехал пустым

Ветерана войны на Донбассе Ксению Пантелееву не пустили в один из городских автобусов Киева, отказав ей в льготном проезде по удостоверению участника боевых действий.

Кроме того, кондуктор заявила, что в салоне якобы должно быть не более одного пассажира и пропустила только девушку, которая оплатила проезд. О досадном инциденте Пантелеева рассказала на личной странице в Facebook.

"Только один человек", – произнесла она эти сладкие слова сквозь маску под носом, не сводя взгляда с моего удостоверения УБД. "Девушка, проходите", – добавила она девушке, которая стояла позади и достала деньги на проезд. Пока я офигевала от такого "естественного отбора (или все же дискриминации) по УБДшному признаку", автобус быстро с пустым салоном поехал разбитыми дорогами Киева", – вспоминает защитница.

По словам Пантелеевой, эта же кондуктор автобуса №32 еще утром пропустила в него столько пассажиров, что он был набит битком.

"И меня она помнит, потому что очень не любит, когда я не плачу 8 гривен, которые спрячутся в ее ручонках с черной грязью под ногтями. Тетя, я завтра тоже еду, если что. Карантин, уже не смешно. Не ахаха. Молчу еще о е-билете. Что вы там, халявщики с УБД? Как себя чувствуете? Так же ущербно, как я сейчас, потому что иду пешком с работки?" – возмутилась девушка.

В комментариях под постом много патриотов и участников боевых действий на востоке Украины указали на недопустимое поведение кондуктора и отметили, что с ней обязательно следует провести воспитательную беседу.

"Это не тетя, это гадюка", "Это несправедливость и безобразие", "Могу как-то приехать, помочь, ребят еще прихватить, муниципальную стражу позовем. Нужно все провернуть хорошо, как разведка ДШВ, и наказать в*тников", "Вот тварючка", – пишут люди.

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