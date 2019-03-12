Бросаются под колеса: в Киеве детей застали за опасным развлечением

В Киеве двух маленьких детей засекли за опасной игрой посреди проезжей части. Они стояли на дороге и останавливали машины, играя в "регулировщиков".

Запись с девочками обнародовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). На видео видно, что дети выпрыгивают и внезапно бросаются навстречу проезжающему автомобилю.

"Родители, заранее учите деток безопасному поведению на улице. Водители, будьте вдвойне бдительны во дворах, у школ и переходов", – предупредили в соцсети.

В Киеве дети затеяли опасную игру Скриншот

В комментариях к видео пользователи отметили: особая опасность такой игры в том, что за рулем может оказаться нетрезвый водитель, который не успеет затормозить.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве появилась информация о появлении опасной детской игры. Ее суть заключается в том, что дети перебегают перед потоком машин на оживленном участке дороги.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram