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Бросаются под колеса: в Киеве детей застали за опасным развлечением

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В Киеве двух маленьких детей засекли за опасной игрой посреди проезжей части. Они стояли на дороге и останавливали машины, играя в "регулировщиков".

Запись с девочками обнародовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). На видео видно, что дети выпрыгивают и внезапно бросаются навстречу проезжающему автомобилю.

"Родители, заранее учите деток безопасному поведению на улице. Водители, будьте вдвойне бдительны во дворах, у школ и переходов", – предупредили в соцсети.

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В Киеве дети затеяли опасную игру

В Киеве дети затеяли опасную игру

Скриншот

В комментариях к видео пользователи отметили: особая опасность такой игры в том, что за рулем может оказаться нетрезвый водитель, который не успеет затормозить.

Бросаются под колеса: в Киеве детей застали за опасным развлечением
Бросаются под колеса: в Киеве детей застали за опасным развлечением

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве появилась информация о появлении опасной детской игры. Ее суть заключается в том, что дети перебегают перед потоком машин на оживленном участке дороги.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Два дебиленка от таких же дебильных родителей. Жаль что сбив этих недоумков виноват будет водитель. А надо наказывать родителей
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