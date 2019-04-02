В Киеве детей застали за опасным развлечением на крыше многоэтажки

В Святошинском районе Киева группу подростков застали за опасным развлечением. Они бегали по крыше многоэтажного дома, где не было никаких ограждений.

Фотографии многоэтажки на бульваре Кольцова, 15 опубликовала Юлия Булгакова в группе "Борщаговка" в Facebook.

На обнародованных снимках видно, что дети сидят и лежат на самом краю крыши. По словам очевидицы, она позвонила в полицию, но как минимум 50 минут после вызова дети продолжали резвиться на крыше.

Facebook "Борщагівка"

Кроме опасности собственного падения, дети рискуют оборвать провода, которые тянутся над крышей.

Facebook "Борщагівка"

"Глядя в окно, у меня сердце сжимается. Ведь это подростки, дети. Резвятся на крыше 9 этажа. Там даже нет ограждений", – написала свидетельница.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве две несовершеннолетние девушки гуляли по крыше девятиэтажного дома. Одна из них бегала, прыгала и свешивала ноги, рискуя упасть.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся