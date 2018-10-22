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Ложились на рельсы и штурмовали машинистов: в Киеве пассажиры устроили бойкот электричкам

19.3тЧитать материал на украинском

В Киеве 22 октября пассажиры заблокировали движение городской электрички, требуя устранить постоянные задержки в расписании и увеличить количество вагонов. Они цеплялись сзади за состав, штурмовали кабины машинистов и даже ложились на железнодорожные пути.

В частности, движение блокировали на станции "Троещина-2", сообщила на своей странице в Facebook участница протеста Мария Витязь (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Жители Троещины заблокировали ж/д пути с требованием добавить вагоны к утреннему составу городской электрички", — пояснила она.

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Как сообщили очевидцы в группе "Киев Оперативный" в Facebook, из-за акции протеста движение городской электрички было приостановлено. На перронах собрались толпы пассажиров, которые не могли уехать.

Ложились на рельсы и штурмовали машинистов: в Киеве пассажиры устроили бойкот электричкам

Facebook "Киев Оперативный"

Мария Витязь пояснила, что демонстрация связана с тем, что в составе утренней городской электрички только четыре вагона, и все пассажиры не могут в нее уместиться. В связи с этим некоторые из отчаявшихся даже цепляются сзади, чтобы не опоздать на работу.

Ложились на рельсы и штурмовали машинистов: в Киеве пассажиры устроили бойкот электричкам

Facebook Мария Витязь

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября вандалы разрушили вагон пригородной электрички, следующей из Фастова в Киев. Они разбили все окна и вырвали сидения.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Стадо дикарей
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Це новая електричка из Пенсильвании? Никак не разберу.
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Bio Sphera
Bio Sphera
Посмотрите как штурмуют поезда в Индии... и успокойтесь)
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