Ложились на рельсы и штурмовали машинистов: в Киеве пассажиры устроили бойкот электричкам

В Киеве 22 октября пассажиры заблокировали движение городской электрички, требуя устранить постоянные задержки в расписании и увеличить количество вагонов. Они цеплялись сзади за состав, штурмовали кабины машинистов и даже ложились на железнодорожные пути.

В частности, движение блокировали на станции "Троещина-2", сообщила на своей странице в Facebook участница протеста Мария Витязь (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Жители Троещины заблокировали ж/д пути с требованием добавить вагоны к утреннему составу городской электрички", — пояснила она.

Как сообщили очевидцы в группе "Киев Оперативный" в Facebook, из-за акции протеста движение городской электрички было приостановлено. На перронах собрались толпы пассажиров, которые не могли уехать.

Facebook "Киев Оперативный"

Мария Витязь пояснила, что демонстрация связана с тем, что в составе утренней городской электрички только четыре вагона, и все пассажиры не могут в нее уместиться. В связи с этим некоторые из отчаявшихся даже цепляются сзади, чтобы не опоздать на работу.

Facebook Мария Витязь

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября вандалы разрушили вагон пригородной электрички, следующей из Фастова в Киев. Они разбили все окна и вырвали сидения.