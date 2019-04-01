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В Киеве автобус провалился в огромную яму в асфальте

1.5тЧитать материал на украинском

В Киеве в районе Демеевской площади микроавтобус якобы провалился в огромную яму в асфальте. Информации о пострадавших нет.

Фото с места происшествия обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. В сети также предположили, что автобус может быть первоапрельской шуткой и фотомонтажом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы также уточнили, что на снимке запечатлен проспект Лобановского.

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В Киеве автобус провалился в огромную яму в асфальте

Скриншот

"Застрял в текстурах киевских дорог", – подписали фото в соцсети.

Как писал OBOZREVATEL, в этот же день, 1 апреля, в центре Киева прямо под машиной провалился асфальт. Причиной этого стал масштабный прорыв трубы с горячей водой. Лужи кипятка образовались на нескольких улицах.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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