В Госкосмическом агентстве показали "крушение" завода "Арсенал": Кличко просят вмешаться

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Кличко попросили уволить директора завода «Арсенал»

Государственное космическое агентство Украины (ГКА) попросило мэра Киева Виталия Кличко утвердить увольнение Игоря Волощука с должности директора государственного завода "Арсенал".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил новый и.о. главы ГКА, юрист Михаил Лев. Адвокат также опубликовал копию обращения. В документе указывается, что причина увольнения Волощука – налоговый долг "Арсенала".

Копия документа

Лев указал на неэффективность работы "Арсенала". Он рассказал, что в 2005 году на заводе работало 3 285 человек, выручка за год составила $165 млн (около 467 млн грн), прибыль – $535 тысяч (более 15 млн грн в ценах 2020-го). В 2020 году на предприятии осталось 206 человек, выручка за 9 месяцев текущего года составила $260 тысяч, а ущерб – $422 тысяч.

"В 2004 году основной вид продукции – оборонительные и космические машины В 2020-м – деревянная тара", – написал Лев.

По его словам, Волощук – "это символ десятка уголовных производств, самого высокого здания Киева, изуродовавшего город (построен на участке завода "Арсенал" ул. Кловский спуск, 7а), и доведение фактически к банкротству предприятия, которое просуществовало почти 300 лет".

Facebook / Михаил Лев

Лев заявил, что Волощук должен понести ответственность в пределах уголовных производств за совершенные преступления в отношении государства.

Добавим, "Арсенал" – государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Входит в перечень компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Завод изготовлял продукцию для ГКА.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Офисе президента рассматривают возможность одновременного увольнения министра обороны Андрея Тарана и начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.

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