"В горле дерет, голова раскалывается": в Киеве жители пожаловались на ужасный запах

В Киеве местные жители пожаловались на ужасный запах гари, из-за которого было сложно дышать несколько недель. Наихудшая ситуация наблюдалась на левом берегу.

Некоторые киевляне обвинили в ситуации мусоросжигательный завод, написало издание "Сегодня".

"Окна открыть невозможно. Кажется, что пожар в твоем доме, настолько сильный стоит дым. В горле дерет, голова раскалывается. Реально страшно", "Хуже всего, что не видно никакого решения проблемы", – возмутились жители Дарницкого района.

В Киеве жители пожаловались на ужасный запах

Как сообщили на официальном портале Киева, в КГГА версию о заводе "Энергия" опровергли и уверили, что там установлены системы видеонаблюдения – каждый человек может увидеть реальную ситуацию.

Неприятный запах в Киеве объяснили другими причинами. В том числе, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей и ростом случаев возгораний.

"За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз", – говориться в сообщении.

На странице коммунальной корпорация "Киевавтодор" в Facebook написали, что улицы Дарницкого района начали мыть и поливать, чтобы не поднималась пыль.

"Для этого мы запустили 9 спецмашин... Поливаем не только магистральные дороги, но и небольшие местные улицы... Работаем во всех частях… Масштабное поливки улиц проводим за ухудшения качества воздуха в районе", – отметили представители "Киевавтодора".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве несколько районов накрыло густой завесой дыма. В частности, на него пожаловались жители Борщаговки, Отрадного, а также Соломенки.

Позже Оболонский район полностью затянуло непонятным смогом. Киевляне сообщили, что воздух там очень "несвежий", а дышать – трудно.

Затем под Киевом местные жители выяснили причину постоянной вони и копоти – ею оказался нелегальный мини-завод по добыванию жидкого топлива.

А начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан объяснил, что появление над городом густого смога, а также запаха дыма и гари, связано с низким движением воздуха и массовыми пожарами в Киевской области.

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