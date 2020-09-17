В больнице Белой Церкви коллапс из-за COVID-19, больных с пневмонией отправили домой

В инфекционной больнице Белой Церкви Киевской области настолько большой приток больных COVID-19, некоторых из них с более легкой формой протекания болезни отправляют домой.

Речь идет даже о тех пациентах, у которых диагностирована двусторонняя пневмония. Об этом на личной странице в Instagram сообщила жительница города Анна Федченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хроники "ковидной" больной. За этих две недели мою маму успели положить в больницу с двусторонней пневмонией, и 14 сентября ее выписали из-за того, что не хватает мест в больнице", – рассказала девушка.

По ее словам, пульмонологическое отделение инфекционной больницы в Белой Церкви расформировали, легких пациентов отправили домой, а тяжелых перевели в другие больницы, чтобы заполнить четвертый этаж больными COVID-19.

"Если вы до сих пор не верите, что COVID-19 есть, сходите постойте полчаса под инфекционной больницей и посмотрите, какой дурдом там творится. А за эти дни я научилась делать уколы, потому что, если начнется в Белой Церкви то, что было в Италии в марте-месяце, я смогу быть волонтером и помогать больным", – обратилась Федченко к украинцам, которые легкомысленно относятся к пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL: