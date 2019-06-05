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"Установили тарифы!" В Киеве вспыхнул скандал из-за сбора денег в гимназии

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В Киеве вокруг гимназии №107 разгорелся скандал – отец одного из учеников обвинил родительский комитет в навязывании добровольных взносов.

В группе "Батьки SOS" в Facebook Роман Корсун сообщил, что 4 июня в гимназии прошло собрание глав родительских комитетов разных классов. На нем приняли решение создать общественную организацию, для вступления в которую родителям первоклассников нужно заплатить 5 000 гривен.

После этого ежемесячно нужно платить еще 300 гривен. На какие нужды будут уходить эти средства, родитель не уточнил.

"И все это при молчаливом согласии директора гимназии Екатерины Спитковской. Это все родители, директор тут ни причем. Ее и на собраниях не было", – написал Корсун.

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По его словам, ранее в этой гимназии также устанавливали "добровольные" тарифы, однако позже директора учебного заведения уволили. При этом в гимназии уже существовал "благотворительный фонд", которым руководила мама ученика.

"Фонд" пропал вместе с деньгами и уволенным директором", – уточнил мужчина.

Он подчеркнул, что с новым фондом также возникли проблемы, о чем писали и другие люди. В частности, после проверки фонда организацией Гоструда на него наложили штраф в 120 000 гривен, еще 60 000 из денег родителей арестовали.

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Иллюстрация

"Теперь создается еще одно ГО", – возмутился Роман Корсун.

В комментариях к его посту многие пользователи возмутились сложившейся ситуации.

"Государство в государстве. Все те же схемы", – прокомментировал один из пользователей.

"5000 – нехило так", – возмутилась Оксана Чичук.

"Установили тарифы!" В Киеве вспыхнул скандал из-за сбора денег в гимназии
"Установили тарифы!" В Киеве вспыхнул скандал из-за сбора денег в гимназии
"Установили тарифы!" В Киеве вспыхнул скандал из-за сбора денег в гимназии
"Установили тарифы!" В Киеве вспыхнул скандал из-за сбора денег в гимназии
"Установили тарифы!" В Киеве вспыхнул скандал из-за сбора денег в гимназии

Как писал OBOZREVATEL, зимой в Киеве вспыхнул скандал из-за поведения учительницы. По словам родителей, педагог отрезала челку девочке и часто унижала детей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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