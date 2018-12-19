Умерла через день: в Киеве зафиксировали случай бешенства

В Киеве зафиксировали случай инфицирования бешенством крысы, которая укусила местную жительницу прямо в центре столицы.

По словам пострадавшей, она увидела больное животное неподалеку от метро "Золотые ворота" и взяла его домой, чтобы вылечить, сообщили в пресс-центре ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Животное было обнаружено еще 14 декабря на территории Золотоворотского сквера. При попытке предоставить ему помощь оно укусило женщину, но та все равно забрала его к себе домой. Состояние крысы было угнетенным, но она не отказывалась от еды и воды", — рассказали детали в пресс-службе.

Золотоворотский сквер в Киеве PhotoGeek.ru

На следующий день грызун умер, а женщина доставила его в лабораторию, где и диагностировали бешенство.

Осенью 2018 крысы в Киеве стали настоящей проблемой. Толпы грызунов стали замечать не только на улицах, а и в дорогих заведениях общественного питания.

Крыса в булочной ТСН

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре бешенство зафиксировали в Черновицкой области. В Заставне опасную болезнь обнаружили у собаки, а в одном из сел этого района — у крупного рогатого скота. По данным Госпродпотребслужбы, опасное заболевание начали переносить лисы, живущие в лесу.