Угрожала и позорила перед детьми: в детсаду Киева разгорелся скандал из-за воспитательницы

В одном из детских садов Киева разгорелся конфликт между воспитательницей и мамой воспитанника. Педагог якобы отказалась пускать ребенка без шапки и сменной майки.

При этом она угрожала ребенку и самовольно надевала на него чужие платочки, написала в группе "Батьки SOS" в Facebook мама воспитанника, Мария.

"Угрожает ребенку, что не выйдет в следующую прогулку вместе со всеми детьми, а без майки она его не положит спать. В последний раз без его разрешения, почти в 6 лет, натянула на него платок, что привело к позору перед другими детьми", – пожаловалась женщина.

По ее словам, воспитательница не говорила ей ни о шапке, ни о майке, а сразу начала угрожать ребенку.

"Когда в обед он не может заснуть, постоянно угрожает, что он не встанет с кровати, пока мама не придет забирать. И два раза было такое, что дольше оставляли лежать", – пожаловалась мама.

Иллюстрация dengi.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве воспитатели детского садика отказались впускать ребенка в группу из-за задолженности за питание в размере 19 гривен.

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