"Угрожал физической расправой!" В Киеве известный супермаркет попал в скандал

В Киеве разгорелся скандал вокруг супермаркета "Велика Кишеня" на проспекте Леся Курбаса. Одна из покупательниц пожаловалась на конфликт с охраной, которая требовала повторно оплатить покупку.

66-летняя Антонина Смолий пробивала товар на кассе самообслуживания, где можно расплатиться только картой. После оплаты аппарат ей не выдал чек, но банк прислал сообщение о списании средств, рассказала покупательница в группе "Борщаговка" в Facebook.

Женщина отправилась домой, но ее догнал охранник, указав, что касса не выдала чек.

"Оказалось по их мнению, что я не оплатила товар на сумму 374,63 грн. Ни смс банка, ни подтверждения пяти операторов банка в телефонном режиме их не убедили", ‒ рассказала Смолий.

По словам покупательницы, разбираться к ней вышли четыре охранника, которые заблокировали ей выход. Смолий оставила все покупки в камере хранения и отдала ключ охраннику, однако женщину не собирались отпускать.

Иллюстрация Ua-retail.com

"Держали меня 2 часа. Только когда пришла грамотный сменный дежурный менеджер и докопалась до сути, стоя возле монитора минут 40, выдала мне чек, меня отпустили, не попросив прощения за их ошибки. Один из охранников угрожал физической расправой", ‒ пожаловалась покупательница.

Она также сообщила, что полиция якобы отказалась приезжать, услышав, что их вызывают в этот супермаркет. Позже Смолий добавила, что после инцидента обратилась к управляющей супермаркета, которая обещала разобраться с действиями сотрудников.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале супермаркет "Сильпо" в Киеве угодил в скандал из-за нарушения санитарных норм сотрудниками.

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