"Угроза для жизни и здоровья!" В сети пиццерий в Киеве нашли многочисленные нарушения

В Киеве в сети пиццерий Il Molino нашли многочисленные нарушения, которые могут нанести ущерб здоровью посетителей.

Проверку проводила столичная Госпродпотребслужба. Как объяснили в пресс-службе контролирующего органа, на кухонных мощностях не соблюдалась чистота, пищевые продукты не защищены от загрязнения на всех стадиях производства, а во время разморозки нарушен температурный режим.

"По результатам исследований отобранных образцов пищевых продуктов было установлено несоответствие готовых блюд по микробиологическим показаниям, что создает угрозу для жизни и здоровья человека. Главный государственный инспектор Киева принял решение временно остановить деятельность по производству и обороту пищевых продуктов", – заявили в Госпродпотребслужбе.

Пиццерия Il Molino Il Molino

Также инспекторы написали протоколы о нарушении значений параметров безопасности санитарных мер. На владельца сети будет наложен штраф.

Как писал OBOZREVATEL, в точках продажи уличной еды повара зачастую пренебрегают санитарными нормами, из-за чего травятся гости. 60% нарушений, связанных с хранением продуктов, находят в местах уличной еды.

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