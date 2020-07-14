Тищенко не смог объяснить, почему "Велюр" нарушает карантин. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не смог объяснить работу своего ресторана "Велюр" в Киеве в ночное время, несмотря на карантин.

Он заявил, что не может никак прокомментировать это. Соответствующий видеоролик опубликовало издание "Страна" на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

На просьбу журналистов прокомментировать информацию о работе заведения в ночное время он ответил: "Не могу", а потом быстро сменил тему разговора.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на карантин. На странице ресторана в Instagram около полуночи выложили сторис, где сообщили о готовности принять клиентов до утра.