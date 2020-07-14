Тищенко не смог объяснить, почему "Велюр" нарушает карантин. Видео
Тищенко не смог объяснить, почему "Велюр" нарушает карантин.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не смог объяснить работу своего ресторана "Велюр" в Киеве в ночное время, несмотря на карантин.
Он заявил, что не может никак прокомментировать это. Соответствующий видеоролик опубликовало издание "Страна" на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).
На просьбу журналистов прокомментировать информацию о работе заведения в ночное время он ответил: "Не могу", а потом быстро сменил тему разговора.
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на карантин. На странице ресторана в Instagram около полуночи выложили сторис, где сообщили о готовности принять клиентов до утра.