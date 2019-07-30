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"Текут крыша и окна": в Киеве пассажиры автобуса ехали под зонтом

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В Киеве во время дождя 30 июля пассажиры 42-автобуса ехали с зонтом из-за якобы протекания окон и крыши.

Фотографии из салона транспорта на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Романенко. На снимке видно, что от воды пришлось укрываться как минимум двум пассажирам.

"В реальности в общественном транспорте нужно ехать с зонтиком, потому что там текут крыша и окна. Фото сделано сегодня утром", – уточнил он.

Новости
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Пассажиры с зонтом

Пассажиры с зонтом

Facebook Юрия Романенко

Автобус №42 ездит по маршруту ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Чавдар. Перевозчиком является "Киевпасстранс".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве после сильного ливня 29 июля оказались подтопленными несколько улиц. Огромные лужи мешали проезду транспорта и передвижению пешеходов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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