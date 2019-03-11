Тараканы, мухи и грязь: как травят людей на рынках и в супермаркетах Киева

В Киеве в более чем 10 местах общественного питания и продуктовых рынках обнаружили антисанитарные условия, продажу просроченных товаров и умышленный обман покупателей.

К примеру, на рынке "Днипро" продавцов засекли на торговле несвежим мясом и махинациями с весами. Они выставляли вес на 10 грамм больше и подкладывали так называемые бомбочки, утежеляющие товар, говорится в журналистском расследовании программы "Лига коррупции" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Журналистке Светлане Федик, которая устроилась на столичный рынок под видом продавца, запретили торговать мясом с витрины, потому что свежее лежит только для привлечения покупателей. Вместо этого ее попросили отдавать вчерашнее мясо из холодильника.

"На следующий день ты на витрину получаешь товар, выставляешь все свежее, а то продаешь. Можешь попшикать его водой", – рассказала продавщица рынка.

Рынок в Киеве Facebook Светланы Федик

Курятину, которая уже покрылась слизью, работники базара отмывают в ведре и продают под видом свежего мяса.

Также нарушения были найдены в кулинарии одного из супермаркетов, где используют просроченную продукцию. Персонал не проходит медосмотры, а санитарные книжки предлагают купить.

"110 или 120 гривен. Замдиректору или директору (супермаркета. – Ред.)", – рассказал журналистке под прикрытием ее коллега из супермаркета.

Федик также удалось снять на видео, как по полу кухни бегают тараканы, а рыба хранится под прилавками.

Кухня супермаркета Facebook Светланы Федик

"Была поваром, официанткой, продавала тухлое мясо на рынке, выпекала пиццу в отделе кулинарии известной сети супермаркетов. Фактически во всех заведениях еду готовят в антисанитарных условиях, продают вчерашнее", – подытожила Федик на своей странице в Facebook.

Facebook Светланы Федик

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве супермаркет "Сильпо" на ул. Лаврухина уличили в антисанитарии при продаже мяса.

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