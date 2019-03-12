''Так у нас строят!'' Под Киевом из-за урагана обвалилась стена многоэтажки

В Борисполе Киевской области после сильного урагана 11 марта обрушилась часть стены жилого дома. По словам местных жителей, дому более 30 лет.

Его общей целостности ничего не угрожает, поскольку несущие стены остались невридимыми, сообщил на своей странице в Facebook секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Так у нас в Борисполе строят – хорошо, хоть никого не убило", – прокомментировал Годунок.

Обвал дома в Борисполе Facebook Ярослав Годунок

Он уточнил, что обвал произошел в доме на ул. Киевский путь, 87 на техническом верхнем этаже. Квартиры жильцов разрушены не были, но в доме ветром почти оторвало панель, которая рискует в любой момент свалиться.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши.

От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей.

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