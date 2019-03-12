|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

''Так у нас строят!'' Под Киевом из-за урагана обвалилась стена многоэтажки

1.5тЧитать материал на украинском

В Борисполе Киевской области после сильного урагана 11 марта обрушилась часть стены жилого дома. По словам местных жителей, дому более 30 лет.

Его общей целостности ничего не угрожает, поскольку несущие стены остались невридимыми, сообщил на своей странице в Facebook секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Так у нас в Борисполе строят – хорошо, хоть никого не убило", – прокомментировал Годунок.

Новости
Одессу накрыли песчаная буря и ураган: фото и видео погодного апокалипсиса
Обвал дома в Борисполе

Обвал дома в Борисполе

Facebook Ярослав Годунок

Он уточнил, что обвал произошел в доме на ул. Киевский путь, 87 на техническом верхнем этаже. Квартиры жильцов разрушены не были, но в доме ветром почти оторвало панель, которая рискует в любой момент свалиться.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши.

От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаБорисполь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения