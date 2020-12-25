Супермаркет в Киеве продает открытки к празднику оккупантов. Фото

В Киеве в супермаркете популярной в Украине торговой сети заметили открытки, приуроченные к отмечаемому в России Дню защитника Отечества 23 февраля.

Соответствующие фотографии обнародовала в Facebook журналистка Татьяна Наконечная. Девушка заметила сомнительный товар в магазине на Нивках.

Журналистка обратилась к администрации супермаркета: "У вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например".

На фото, которые показала Наконечная, видно, что магазин предлагает разные варианты открыток. На одной из них нарисованы погоны со звездами, на другой изображена военная техника. Третья открытка не содержит военной тематики, на ней нарисована машина.

Подписчиков возмутило, что супермаркет решил продавать товары к празднику, который отмечает страна-оккупант. Некоторые поинтересовались, кто напечатал эти открытки.

Реакция пользователей сети на инцидент:

Напомним, ранее в скандал попала Клавдиевская фабрика елочных игрушек (находится под Киевом), которая изготовила украшения с надписью "Армия России", а также с видами Кремля, Москвы и других российских городов.

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